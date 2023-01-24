Платье с львиной головой на Ирине Шейк спровоцировало скандал и раскололо мир высокой моды

Модный дом Schiaparelli представил провокационную коллекцию, одно из платьев которой с львиной головой продемонстрировала Ирина Шейк. Наряды вызвали в обществе скандал и раскололи мир высокой моды.
Неделя высокой моды в Париже началась со смелых нарядов. Бренд Schiaparelli показал публике 32 образа, но больше всего чувства общественности задели лишь три: с головой льва, гепарда и волчицы. Несмотря на многочисленные заявления дизайнеров о том, что все эти объекты искусственные, в Сети восприняли головы за чучела животных из-за слишком натурального изображения.
Стилист Анвар Очилов пояснил философию этих нарядов. Дело в том, что бренд преследовал миролюбивую, ненасильственную цель. Эксперт подчеркнул, что после такой бурной реакции другие модные дома наверняка откажутся от пошива одежды из натурального меха, передает kp.ru.
«Акцент был сделан дизайнером на то, чтобы не убивать животных, не использовать их меха в качестве одежды, верхней одежды. Это демонстрация того, что есть выход – можно решить любую задачу, создать искусственный аналог любой меховой одежды», — заявил Очилов.
Отметим, что за появление в смелом образе досталось и блогеру, бизнесвумен Кайли Дженнер. Она была гостем показа и одета в платье, как у Шейк.