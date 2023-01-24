Платье с львиной головой на Ирине Шейк спровоцировало скандал и раскололо мир высокой моды

Неделя высокой моды в Париже началась со смелых нарядов. Бренд Schiaparelli показал публике 32 образа, но больше всего чувства общественности задели лишь три: с головой льва, гепарда и волчицы. Несмотря на многочисленные заявления дизайнеров о том, что все эти объекты искусственные, в Сети восприняли головы за чучела животных из-за слишком натурального изображения.