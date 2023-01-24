Майгуров и тренер сборной России по фигурному катанию Чайковская получили награды от Путина

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров, тренеры по фигурному катанию Елена Чайковская и Татьяна Москвина награждены почетными грамотами за качественную подготовку спортсменов к Олимпиаде в Пекине. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Распоряжение о награждении Майгурова, Чайковской и Москвиной появилось на официальном интернет-портале правовой информации. В документе отмечается высокий уровень спортсменов, выступавших на 24-х зимних Олимпийских играх в Пекине.
Напомним, сборная России заняла итоговое девятое место в неофициальном медальном зачете. В активе спортсменов шесть золотых, 12 серебряных и 16 бронзовых медалей.