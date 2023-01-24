Автомобиль контингента ООН в ЦАР сбил жителя столицы республики

Банги, 24 января. Сотрудники многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) сбили жителя столицы ЦАР.
Очевидцы инцидента рассказали, что миротворец, который управлял автомобилем, находился в состоянии алкогольного опьянения. Машина двигалась хаотично по улицам города с нарушениями ПДД.
В результате езды в нетрезвом состоянии «голубые каски» сбили жителя Банги. Однако представители ООН не остановились, пока не врезались в столб. Мужчина уже находится в больнице под присмотром медиков.
Подобный инцидент случился на территории республики в начале октября 2022 года. Сотрудники посольства Франции в ЦАР сбили две моторикши.
В результате аварии центральноафриканец получил множественные травмы средней тяжести. Жители Банги вышли на массовую акцию протеста с требованием привлечь виновных к ответственности.
Ранее правозащитные организации ЦАР подготовили открытое письмо в ООН с критикой деятельности миротворцев. По словам общественников, сотрудники МИНУСКА неоднократно совершали правонарушения и преступления против граждан республики.