Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Автомобиль контингента ООН в ЦАР сбил жителя столицы республики

Весь мир
Автомобиль контингента ООН в ЦАР сбил жителя столицы республики

Банги, 24 января. Сотрудники многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) сбили жителя столицы ЦАР.

Очевидцы инцидента рассказали, что миротворец, который управлял автомобилем, находился в состоянии алкогольного опьянения. Машина двигалась хаотично по улицам города с нарушениями ПДД.

В результате езды в нетрезвом состоянии «голубые каски» сбили жителя Банги. Однако представители ООН не остановились, пока не врезались в столб. Мужчина уже находится в больнице под присмотром медиков.

Подобный инцидент случился на территории республики в начале октября 2022 года. Сотрудники посольства Франции в ЦАР сбили две моторикши.

В результате аварии центральноафриканец получил множественные травмы средней тяжести. Жители Банги вышли на массовую акцию протеста с требованием привлечь виновных к ответственности.

Ранее правозащитные организации ЦАР подготовили открытое письмо в ООН с критикой деятельности миротворцев. По словам общественников, сотрудники МИНУСКА неоднократно совершали правонарушения и преступления против граждан республики.
Военкоры ФАН
Лучшие в аду