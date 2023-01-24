Глава Минздрава России рассказал о росте стоимости жизненно важных лекарств в 2022 году

Стоимость критически важных медицинских препаратов в 2022 году выросла на 1,9%, заявил российский министр здравоохранения Михаила Мурашко в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
По данным главы Минздрава РФ, показатель подорожания существенно ниже инфляции. Что касается цен на препараты вне списка жизненно важных, то они оказалась на 10% ниже показателя инфляции в России по данным за 2022 год.
Министр заявил о необходимости сделать лекарства более доступными для россиян, поэтому 36 фельдшерско-акушерских пунктов в разных городах уже выдают препараты. Также в России контролируется сфера льготного получения россиянами лекарств.