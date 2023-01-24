Киев игнорирует проблемы нацменьшинств Венгрии в Закарпатье из-за отношения Будапешта к СВО

Он отметил, что принятый ранее президентом страны Владимиром Зеленским закон об обеспечении венгров Закарпатья определенными правами и свободами в действительности не выполняется. Киев продолжает выстраивать унитарное государство, опасаясь новой волны сепаратизма, пояснил журналист в статье для издания News.ru.