Киевский режим продолжает игнорировать проблемы венгерских нацменьшинств на фоне отношения Будапешта к России и спецоперации на Украине. Об этом сообщает обозреватель Олег Кусов.
Он отметил, что принятый ранее президентом страны Владимиром Зеленским закон об обеспечении венгров Закарпатья определенными правами и свободами в действительности не выполняется. Киев продолжает выстраивать унитарное государство, опасаясь новой волны сепаратизма, пояснил журналист в статье для издания News.ru.
«Венгерское население на Украине сокращается с каждым годом — люди перебираются в ЕС. <…> Венгры объясняют это тем, что они не очень нужны этому государству», — заключил автор.
Ранее российский социолог Филипп Грилль предрек Украине потерю Закарпатья по донбасскому сценарию на фоне проводимой Киевом мобилизации среди венгерского меньшинства.