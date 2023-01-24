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Киев игнорирует проблемы нацменьшинств Венгрии в Закарпатье из-за отношения Будапешта к СВО

Политика
Киев игнорирует проблемы нацменьшинств Венгрии в Закарпатье из-за отношения Будапешта к СВО

Киевский режим продолжает игнорировать проблемы венгерских нацменьшинств на фоне отношения Будапешта к России и спецоперации на Украине. Об этом сообщает обозреватель Олег Кусов.

Он отметил, что принятый ранее президентом страны Владимиром Зеленским закон об обеспечении венгров Закарпатья определенными правами и свободами в действительности не выполняется. Киев продолжает выстраивать унитарное государство, опасаясь новой волны сепаратизма, пояснил журналист в статье для издания News.ru.

«Венгерское население на Украине сокращается с каждым годом — люди перебираются в ЕС. <…> Венгры объясняют это тем, что они не очень нужны этому государству», — заключил автор.

Ранее российский социолог Филипп Грилль предрек Украине потерю Закарпатья по донбасскому сценарию на фоне проводимой Киевом мобилизации среди венгерского меньшинства.
Украина нацменьшинства венгрия
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