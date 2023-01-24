Учителя из Кузбасса хотят работать в новых регионах России

Как отметили в ведомстве, пока в образовательных учреждениях, расположенных в зоне специальной военной операции (СВО) или на новых российских территориях, нет учителей из Кемеровской области. Но некоторые из них проявляют подобное желание, сообщает «Сiбдепо».