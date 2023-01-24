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Товарооборот России с Индией и Китаем вырос из-за западных санкций

Экономика
Товарооборот России с Индией и Китаем вырос из-за западных санкций

Товарооборот между Россией и КНР увеличился на 30%, а между Россией и Индией — в три раза в 2022 году. Об этом сообщает издание Nihon Keizai.

Переориентирование российской торговли на азиатские страны случилось на фоне санкций Запада. Так, объем торговли между РФ и Китаем в прошлом году достиг более 190 миллиардов долларов, что на 30% больше, чем годом ранее. Это значение стало максимальным за последние пару лет. Рост импорта при этом составил 43%, а экспорта — 13%.

В то же время товарооборот России и Индии за январь-ноябрь 2022 года увеличился в 3,4 раза по сравнению с результатами 2021-го.
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