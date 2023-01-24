Товарооборот России с Индией и Китаем вырос из-за западных санкций

Переориентирование российской торговли на азиатские страны случилось на фоне санкций Запада. Так, объем торговли между РФ и Китаем в прошлом году достиг более 190 миллиардов долларов, что на 30% больше, чем годом ранее. Это значение стало максимальным за последние пару лет. Рост импорта при этом составил 43%, а экспорта — 13%.