Товарооборот России с Индией и Китаем вырос из-за западных санкций

Товарооборот между Россией и КНР увеличился на 30%, а между Россией и Индией — в три раза в 2022 году. Об этом сообщает издание Nihon Keizai.
Переориентирование российской торговли на азиатские страны случилось на фоне санкций Запада. Так, объем торговли между РФ и Китаем в прошлом году достиг более 190 миллиардов долларов, что на 30% больше, чем годом ранее. Это значение стало максимальным за последние пару лет. Рост импорта при этом составил 43%, а экспорта — 13%.
В то же время товарооборот России и Индии за январь-ноябрь 2022 года увеличился в 3,4 раза по сравнению с результатами 2021-го.