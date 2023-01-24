Минздрав России включил в список потенциально дефицитных лекарств около 100 наименований

В перечень вошли аспирин, йод, активированный уголь, перекись водорода, корвалол и другие препараты. Кроме того может возникнуть недостаток вакцин для профилактики дифтерии, коклюша и столбняка. Из 86 препаратов 36 комиссия выдала заключение о возможности ускоренной регистрации.