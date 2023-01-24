Минздрав России включил в список потенциально дефицитных лекарств около 100 наименований

Министерство здравоохранения определило список препаратов, находящихся в дефиците или в отношении которых может возникнуть такой риск. Всего он включает 86 наименований.
В перечень вошли аспирин, йод, активированный уголь, перекись водорода, корвалол и другие препараты. Кроме того может возникнуть недостаток вакцин для профилактики дифтерии, коклюша и столбняка. Из 86 препаратов 36 комиссия выдала заключение о возможности ускоренной регистрации.
Минздрав указывает, что данный перечень создан с целью не допустить дефицита перечисленных лекарств. Обеспечение их доступности для россиян будет приоритетным, сообщает издание «Фармацевтический вестник».