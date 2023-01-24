Правительство Саудовской Аравии анонсировало новую визовую программу для туристов

Визовые правила для туристов изменило правительство Саудовской Аравии. Там анонсировали новую программу для путешественников.
Программа для туристов, которую запустили в стране, называется «Ваш билет — это виза». Она будет реализована совместно с авиакомпанией Saudia. Ее правила подразумевают разрешение на въезд в популярную арабскую страну на 96 часов, передает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Так, пассажирам Saudia доступно оформление транзитной визы. Такая возможность станет доступна при бронировании билетов онлайн уже в первом полугодии 2023 года.
Пока неизвестно, придется ли дополнительно платить за визу. Местные власти уверены, что благодаря новой программе спрос на рейсы в Саудовскую Аравию вырастет на 40%.