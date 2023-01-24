Правительство Саудовской Аравии анонсировало новую визовую программу для туристов

Программа для туристов, которую запустили в стране, называется «Ваш билет — это виза». Она будет реализована совместно с авиакомпанией Saudia. Ее правила подразумевают разрешение на въезд в популярную арабскую страну на 96 часов, передает Ассоциация туроператоров России (АТОР).