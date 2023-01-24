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Правительство Саудовской Аравии анонсировало новую визовую программу для туристов

Общество
Правительство Саудовской Аравии анонсировало новую визовую программу для туристов

Визовые правила для туристов изменило правительство Саудовской Аравии. Там анонсировали новую программу для путешественников.

Программа для туристов, которую запустили в стране, называется «Ваш билет — это виза». Она будет реализована совместно с авиакомпанией Saudia. Ее правила подразумевают разрешение на въезд в популярную арабскую страну на 96 часов, передает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Так, пассажирам Saudia доступно оформление транзитной визы. Такая возможность станет доступна при бронировании билетов онлайн уже в первом полугодии 2023 года.

Пока неизвестно, придется ли дополнительно платить за визу. Местные власти уверены, что благодаря новой программе спрос на рейсы в Саудовскую Аравию вырастет на 40%.
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