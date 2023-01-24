ABC: Украина не хочет давить на нового главу минобороны ФРГ в вопросе поставок танков

На Украине считают, что «не время» оказывать давление на нового министра обороны Германии Бориса Писториуса в вопросе поставок Киеву танков, сообщает телеканал ABC со ссылкой на неназванного украинского чиновника.
Он отметил, что встреча НАТО на базе Рамштайн состоялась на второй рабочий день Писториуса в качестве главы военного ведомства ФРГ.
«Мы полностью понимаем необходимость для него обсудить этот вопрос», — заявил украинский чиновник.
Ранее СМИ сообщили, что американский лидер Джо Байден готов передать ВСУ десять танков Abrams только для того, чтобы подтолкнуть Германию к аналогичному шагу с Leopard 2, пишет RT.