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ABC: Украина не хочет давить на нового главу минобороны ФРГ в вопросе поставок танков

Армия
ABC: Украина не хочет давить на нового главу минобороны ФРГ в вопросе поставок танков

На Украине считают, что «не время» оказывать давление на нового министра обороны Германии Бориса Писториуса в вопросе поставок Киеву танков, сообщает телеканал ABC со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

Он отметил, что встреча НАТО на базе Рамштайн состоялась на второй рабочий день Писториуса в качестве главы военного ведомства ФРГ.

«Мы полностью понимаем необходимость для него обсудить этот вопрос», — заявил украинский чиновник.

Ранее СМИ сообщили, что американский лидер Джо Байден готов передать ВСУ десять танков Abrams только для того, чтобы подтолкнуть Германию к аналогичному шагу с Leopard 2, пишет RT.
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