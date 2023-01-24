Глава МЭА: следующая зима в Европе может оказаться существенно сложнее нынешней

Проблемы энергокризиса в Европе еще не решены. Следующая зима в европейском регионе может оказаться значительно более тяжелой, чем в этом году, передает Der Spiegel мнение главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля.
По его словам, энергокризис сохранится по трем причинам. Первая — отсутствие российских поставок газа. Вторая — возвращение спроса на газ со стороны Китая на фоне снятия жестких антикоронавирусных ограничений. Третья — недостаточное увеличение поставок газа.
Бироль призвал жителей стран Европы продолжать экономить газ, а также раскритиковал решение немецких властей по поводу отказа от использования атомной энергетики.