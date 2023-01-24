Устроившего ДТП с шестью погибшими жителя Башкирии приговорили к четырем годам колонии

Суд вынес приговор 28-летнему жителю Башкирии, устроившему ДТП с шестью погибшими в июле 2022 года. Он получил наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы с отбиванием в колонии-поселении. Кроме того, гражданин на три года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сообщили в СУ СКР по региону.