Устроившего ДТП с шестью погибшими жителя Башкирии приговорили к четырем годам колонии

Суд вынес приговор 28-летнему жителю Башкирии, устроившему ДТП с шестью погибшими в июле 2022 года. Он получил наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы с отбиванием в колонии-поселении. Кроме того, гражданин на три года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сообщили в СУ СКР по региону.
Установлено, что мужчина управлял микроавтобусом Ford Transit и врезался в КамАЗ, двигавшийся в попутном направлении. В результате аварии шесть человек погибли на месте, еще один получил тяжкие повреждения.
При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства — признание вины, раскаяние, помощь следствию, частичное возмещение морального вреда потерпевшим и наличие несовершеннолетнего ребенка. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее газета A42.RU сообщала, что под Новосибирском четыре человека погибли в ДТП с машиной скорой помощи.