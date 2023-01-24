Писатель Захар Прилепин перечислил артистов, которые ушли на фронт

Писатель и публицист Захар Прилепин перечислил артистов, которые ушли добровольцами на фронт и теперь защищают страну на передовой в зоне СВО.
Прилепин часто высказывается о политических событиях и активно поддерживает спецоперацию. В Telegram-канале писатель перечислил имена отправившихся на фронт артистов, а также показал их лица.
Среди них оказались актеры Георгий Тесля-Герасимов, Сослан Фидаров, Павел Устинов, поэт Дмитрий Артис, скрипач Андрей Решетин, публицист Григорий Кубатьян, писатель Дмитрий Филиппов.
Недавно Тесля-Герасимов высказался о сбежавших из страны мужчин, испугавшихся частичной мобилизации. Актер заявил, что в России не израильская армия и защищать страну нужно не женщинам.