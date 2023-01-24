Алексей Селиванов назвал богохульством концерт ПЦУ в киевском лаврском Трапезном храме

Богохульство и нацизм под мелодию гопака взамен культуры и духовности — суть современной украинской идеологии. Такое заявление сделал экс-помощник министра обороны «незалежной» до 2014 года подполковник Алексей Селиванов в беседе с международной редакцией ФАН.
В украденном у канонической православной церкви Украины киевском лаврском Трапезном храме раскольники дали концерт. Выступающие пели: «в бой на москаля», «сотрем Москву с земли лица», «москаля сотрем на прах», «убьем зельем москвина», «пьем вражескую кровь, как воду», «слава Богу, слава Иисусу, слава нашим ВСУ!».
Селиванов назвал песни про «убей москаля» в святом месте, где совсем недавно служили литургию, мерзостью запустения. По его словам, это и есть настоящая подмена Живого Бога политической пропагандой.
«Персонаж, который поет эту песню, совершает еще более глубокое замещение. Он и его ансамбль занимается как бы реставрацией старинных религиозных кантов XVII века. На самом деле весь этот материал, вся старорусская культура XVII века, записанная в Малороссии, в запорожском казачестве, как раз утверждает русскость людей, которые жили в Малой Руси, казачества и православной среды», — отметил эксперт.
Подполковник предложил вспомнить название книги преподобного Памвы Берынды, родившегося и жившего в XVI веке в Галиции, «Лексикон Словено-Росский». Росский ведь, а не украинский, подчеркнул он.
«Но у Тарасика, который ведет эту реставраторскую работу, настолько загажены украинством мозги, что он пытается "выкрутить" историю. Доказать, что люди, которые сражались за Православие и за единство Руси в XVII веке, были какими-то украинцами. И доходит в этих потугах до того, что записывает в манере средневекового канта под мелодию гопака богохульный и нацистский текст: "Слава Богу, cлава ВСУ, Бог улыбается, глядя, как льется кровь".
Богохульство и нацизм под мелодию гопака взамен культуры и духовности — это и есть суть современной украинской идеологии. Поэтому обязательно надо освободить Малую Русь и вернуть нашим братьям правду, духовность и подлинную культуру. Но для этого надо и самому быть ее носителем», — подытожил Алексей Селиванов.
Ранее российский социолог, публицист и общественный деятель Филипп Грилль заявил в беседе с ФАН, что причины гонений на УПЦ следует искать в идеологии строительства украинской нации.