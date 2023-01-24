ГД приняла поправки в КоАП о штрафе до 1 млн рублей за инструкции создания боеприпасов

Госдума приняла в первом чтении проект поправок в КоАП РФ о наложении штрафа за размещение инструкций по созданию боеприпасов в СМИ и Сети. Теперь нарушителям грозит денежное взыскание до 1 млн рублей, сообщает телеканал «Звезда».
По данным издания, речь идет об изготовлении боеприпасов к огнестрельному оружию. Проект поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях ранее внесла группа депутатов Госдумы во главе со спикером нижней палаты российского парламента Вячеславом Володиным.
Для обычных граждан распространение такой информации будет грозить штрафом от десяти до 50 тыс. рублей, для чиновников — от 40 до 80 тыс. рублей. Бизнесменам, в случае нарушения закона, предстоит расстаться с суммой от 50 до 100 тыс. рублей, а юридическим лицам — от 800 тыс. до 1 млн рублей. Последние две категории субъектов права могут также получить наказание в виде приостановления деятельности на срок до 90 суток.