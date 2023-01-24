ГД приняла поправки в КоАП о штрафе до 1 млн рублей за инструкции создания боеприпасов

Для обычных граждан распространение такой информации будет грозить штрафом от десяти до 50 тыс. рублей, для чиновников — от 40 до 80 тыс. рублей. Бизнесменам, в случае нарушения закона, предстоит расстаться с суммой от 50 до 100 тыс. рублей, а юридическим лицам — от 800 тыс. до 1 млн рублей. Последние две категории субъектов права могут также получить наказание в виде приостановления деятельности на срок до 90 суток.