Зеленский исключил планы по нападению Украины на Белоруссию

Таким образом украинский лидер прокомментировал недавнее утверждение главы Белоруссии Александра Лукашенко, что киевский режим предлагал Минску подписать пакт о ненападении. Зеленский при этом не подтвердил, действительно ли выдвигалась подобная инициатива.