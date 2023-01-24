Зеленский исключил планы по нападению Украины на Белоруссию

Украина не планирует вторгаться на территорию Белоруссии. Соответствующее заявление сделал президент Владимир Зеленский.
Таким образом украинский лидер прокомментировал недавнее утверждение главы Белоруссии Александра Лукашенко, что киевский режим предлагал Минску подписать пакт о ненападении. Зеленский при этом не подтвердил, действительно ли выдвигалась подобная инициатива.
Ранее в Государственном пограничном комитете Белоруссии заявили, что украинская сторона разместила у границы 17,2 тысячи солдат.