Адвокат Баханович в интервью ФАН: о «снежной проблеме» Петербурга и иске к губернатору Беглову

— Нам сейчас говорят, что будет изменена схема уборки, мол надо просто подождать. Местные чиновники, в том числе и петербургский Центра управления регионом, который работает в принципе на обеление рейтинга нашего правительства, пытаются убедить в том, что все изменится с 1 января и с 1 июля — надо только подождать, реформа пройдет и все будет хорошо. Но они умалчивают очень важный момент — реформа проводится во внутриквартальной территории, то есть это наши с вами дворы, проезды и так далее. А основная масса жалоб петербуржцев (и это видно, если почитать соцсети) относится к зоне ответственности комитета по благоустройству и подведомственных учреждений. То есть это улицы и тротуары регионального значения, которыми мы с вами каждый день пользуемся, по которым ездит наш общественный транспорт, на которых расположены пешеходные переходы и остановки. Это все как раз зона ответственности комитета по благоустройству и никакая реформа эту зону как бы не затронет.