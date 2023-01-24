Адвокат Баханович в интервью ФАН: о «снежной проблеме» Петербурга и иске к губернатору Беглову

Уборка дорог от снега в городе не соответствует установленному регламенту, уверена адвокат. А это уже ведет к нарушению права гражданина на безопасность дорожного движения в форме наличия реальной угрозы жизни и здоровью. Отправной точкой для подачи иска стала опасная ситуация на дорогах во время снегопада 12 декабря 2022 года и бездействие.
В интервью ФАН Баханович объяснила, что подвигло ее на подачу иска к губернатору Петербурга и комитету по благоустройству. Также она рассказала, какое «наказание», на ее взгляд, было бы справедливым.
Проблемы Петербурга с уборкой снега стали уже притчей во языцех. И если рядовым горожанам остается только ругать «проклятых коммунальщиков», то адвокат Ирина Баханович решила подойти к проблеме профессионально. Она подала иск к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову и комитету по благоустройству города. Уборка дорог от снега в городе не соответствует установленному регламенту, уверена адвокат. А это уже ведет к нарушению права гражданина на безопасность дорожного движения в форме наличия реальной угрозы жизни и здоровью. Отправной точкой для подачи иска стала опасная ситуация на дорогах во время снегопада 12 декабря 2022 года и бездействие. В интервью ФАН Баханович объяснила, что подвигло ее на подачу иска к губернатору Петербурга и комитету по благоустройству. Также она рассказала, какое «наказание», на ее взгляд, было бы справедливым.
— Честно говоря, удивил этот случай с иском к губернатору и администрации города, коей частью является комитет по благоустройству Петербурга. На первый взгляд, подобных прецедентов не было: вы стали первопроходцем или это уже проторенная дорожка?
— Смотрите, на самом деле в 2019 году был похожий иск, но в рамках Калининского района Петербурга. Я искала подобную судебную практику, хотелось изучить что-то похожее. Но оказалось, что действительно таких исков в принципе не только по городу нет, но и по стране.
— А чем он был мотивирован: это под натиском обращений горожан вы решились или собственная инициатива?
— Скажем так — я отобразила недовольство большинства горожан нашего города. Проблема уборки снега в Петербурге не решается годами. Сейчас для нас сделали какие-то интерактивные карты с отображением спецтехники на улицах, но даже по ним видно, что уборочных машин в достаточном количестве на дорогах нет. При этом каждый год Смольный нам рапортует о том, что «увеличено количество техники». Хотя, если вы внимательно изучите все материалы, то увидите, что в принципе количество техники не меняется. И из года в год эта проблема остается нерешенной. При этом уже достаточно времени прошло с того момента, как на пост губернатора заступил Беглов Александр Дмитриевич — уже 3 года. И ему уж, наверное, было известно об этой проблеме практически с первых дней его правления. Но реальных попыток что-то изменить не предпринималось.
— Сейчас, когда речь заходит заваленных снегом о дорогах, оправданием служит, что еще не закончена реформа уборки дворов и улиц. Что изменится с ее окончанием?
— Нам сейчас говорят, что будет изменена схема уборки, мол надо просто подождать. Местные чиновники, в том числе и петербургский Центра управления регионом, который работает в принципе на обеление рейтинга нашего правительства, пытаются убедить в том, что все изменится с 1 января и с 1 июля — надо только подождать, реформа пройдет и все будет хорошо. Но они умалчивают очень важный момент — реформа проводится во внутриквартальной территории, то есть это наши с вами дворы, проезды и так далее. А основная масса жалоб петербуржцев (и это видно, если почитать соцсети) относится к зоне ответственности комитета по благоустройству и подведомственных учреждений. То есть это улицы и тротуары регионального значения, которыми мы с вами каждый день пользуемся, по которым ездит наш общественный транспорт, на которых расположены пешеходные переходы и остановки. Это все как раз зона ответственности комитета по благоустройству и никакая реформа эту зону как бы не затронет.
— Каким образом все же можно решить проблему уборки снега в Петербурге на ваш взгляд?
— Тут надо просто решать вопрос кардинально и брать численным увеличением техники и работников ручного труда. Это становится понятно, если мы посмотрим на Москву, которая на самом деле по квадратуре всего в полтора раза больше Петербурга. Я специально сравнивала, как устраняют последствия снегопадов у них, и как у нас. Так вот порядка 120 тысяч работников ручного труда вышли на улицы Москвы после сильного снегопада, случившегося в конце 2022 года, а у нас чуть больше 800 человек. Ну, вы же понимаете, что это колоссальная разница. Она в тысячи раз превосходит. И, на мой взгляд, это просто недопустимо во втором по величине в стране городе федерального значения.
— Как решились на иск?
— В очередной раз, наслушавшись этих сказок про уборку снега, честно вам скажу, я уже просто разозлилась. В тот день, 12 декабря, когда случился снегопад, о котором предупреждали синоптики и к которому должны были подготовиться коммунальные службы, мне предстояла поездка — профессия адвоката предполагает работу разъездного характера. Так вот 12 декабря мне надо было попасть в Пушкинский районный суд. Обычно дорога с Васильевского острова до Пушкина с учетом наличия ЗСД и соблюдения скоростного режима занимает 30 минут. В этот день я добиралась туда один час двадцать минут, потому что было не убрано вообще нигде. Под колесами была просто каша, из-за снега на дороге не было видно даже разделительных полос. Конечно, я оставила везде, где можно жалобы, обращения и так далее, но реакции никакой не получила. Поэтому было принято решение подать иск.
— А насколько вообще эффективно решать городские проблемы путем подачи обращений или жалоб?
— Был интересный момент. Я написала обращение в комитет по благоустройству Петербурга о том, что пешеходный переход к остановке общественного транспорта на Новосмоленской набережной у дома №1 не расчищен. В соответствии с техрегламентом после снегопада данные места должны убираться в короткие сроки — порядка четырех часов, а уборка улиц при непрерывном снегопаде должна производиться постоянно, то есть спецтехника должна ехать и непрерывно прометать проезжую часть на протяжении всего периода снегопада. Все эти правила отражены в Технологическом регламенте производства работ по содержанию автомобильных дорог регионального значения в Санкт-Петербурге от 28.03.2022 года. Конечно это из серии фантастики. Мы с вами никогда этого не видели. В ответ на мою жалобу о неубранном пешеходном переходе, которую я отправила в двадцатых числах декабря, мне пришел ответ, мол мы не можем сейчас обработать быстро ваш запрос, поэтому срок решения проблемы переносится на 27.01.2023 года. Представляете! Ну, вот как после этого действовать: когда ты понимаешь, что обычными жалобами ты ничего не добьешься.
Естественно, встает вопрос: что делать, как защитить свои права в другом ключе. Видимо, только подача иска о неисполнение обязанностей данных органов. Поэтому иск был подан к комитету по благоустройству города, который отвечает за уборку региональных улиц и к губернатору, который непосредственно отвечает за работу наших комитетов и вице-губернаторов.
— Как отреагировал на ваше заявление суд? Удивились?
— Сначала мое исковое заявление «обездвижили». Судья не увидела «в чем были нарушены субъективные права». Меня улыбнула данная формулировка, полученная из Куйбышевского районного суда. Сразу встал вопрос: а в том ли городе проживает судья, в котором и я. На мой взгляд, для каждого нормально петербуржца очевидно, в чем они нарушены. Плюс к иску была приложена фототаблица неубранных территорий. Я исправила заявление, указала еще дополнительные сведения и иск наконец-то был принят к производству. Первое заседание назначено на 8 февраля.
— Какого решения ждете? И какого наказания добиваетесь?
— Скажу честно, я достаточно скептически отношусь к этому процессу. Потому что мы прекрасно понимаем, что иск обычного гражданина к правительству, к системе, заранее обречен на провал. Тем более по такой болезненной теме как уборка улиц и тротуаров. Вы же понимаете, что признать мои права нарушенными — это дать карт-бланш в руки каждого гражданина города. Представляете, какое в этом случае количество исков, пойдет по судам разных районов. Поэтому, конечно, в первую очередь, я хочу привлечь внимание к тому, что уборка действительно не осуществляется так как положено.
— А какого наказания хотелось бы добиться и для кого?
— По кодексу административного производства наказания за это никакого нету. Это просто признание. Скажем так — это наша маленькая победа. Но я все же я хочу посмотреть, как пойдет рассмотрение дела. В процессе можно уточнять свои требования. Кстати, у меня есть ответ прокуратуры районов, которые подтверждают, что действительно, например, на территории Василеостровского района уборка в данный период не осуществлялась. Поэтому, по-хорошему, хотелось бы расторжения контактов с подведомственными организациями и возвращения денег в бюджет. Я считаю, что в данном случае услуга подведомственными организациями не оказана. Например, если мы берем Василеостровский район, то это — ГУДП «Центр».
С этой организацией тоже была интересная ситуация. Наш муниципалитет «Остров Декабристов» создал специальный чат в Telegram — «Снежный патруль». Там для быстрого реагирования собирались жалобы на плохую уборку территории или вовсе ее отсутствие. При этом муниципалы действительно оперативно реагировали на жалобы, управляющие компании чуть помедленнее, но результат был, а представитель ГУДП «Центр» никак не реагировал. Когда я спросила, почему к 12 часам дня улицы, входящие в их зону ответственности еще не очищены от снега, мне их представитель написал: «Не торопитесь, пожалуйста, жить, всему свое время, уборка проводится согласно регламенту». Естественно я ответила, что в отличии работников ГУДП «Центр» технический регламент, который уже стал моей настольной книгой, знаю, потому собственно и спрашиваю. На что представитель организации просто покинул чат. Понимаете — вот и вся их ответственность перед горожанами. Они просто не хотят общаться и не хотят выполнять свою работу. Это же касается и комитет по благоустройству Петербурга.