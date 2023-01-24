Семерых мафиози арестовали в Италии за обсуждение устава «Коза ностры» по телефону

Сотрудники правоохранительных органов Италии арестовали семерых мафиози, которые обсуждали письменный устав «Коза ностры» по телефону. Об инциденте сообщает газета Corriere della Sera.
В ходе оперативных мероприятий стражи порядка перехватили телефонные разговоры участников известного преступного клана. В этот момент злоумышленники обсуждали необходимость придерживаться старинного кодекса мафии.
Ранее стало известно, что 16 января на Сицилии арестовали самого разыскиваемого босса итальянской мафиозной группировки «Коза Ностра» Маттео Мессину Денаро. Преступника не могли поймать в течение 30 лет.