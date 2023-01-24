Бартош: США хотят вооружить Эстонию для создания нового очага напряженности у границ РФ

Эстония, которой Запад может поставить способное держать под прицелом Петербург современное оружие, действует по указке США, заявил политолог Александр Бартош.
По его словам, американская сторона может передать эстонским военным реактивную артиллерию HIMARS. Бартош считает, что США хотят вооружить Эстонию, чтобы создать новый очаг напряженности на северо-западе России, пишет «ПолитЭксперт».
«Сейчас Эстония нарывается на очень серьезное обострение, которое для нее может закончиться плохо», — заявил Бартош.
Он добавил, что целью американцев является ослабление России. Именно поэтому Вашингтон втягивает в свою грязную игру Прибалтику и Польшу.