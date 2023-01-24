Поэт Алексей Ахматов указал на двойные стандарты у сбежавших из России артистов

Как отметил руководитель творческого сообщества «Молодой Петербург» на организованной медиацентром «Патриот» пресс-конференции, его больше волнуют не те знаменитости, которые тихо уезжают из страны в силу особенностей своей позиции, а те, что поливают ее грязью.