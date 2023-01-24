Поэт Алексей Ахматов указал на двойные стандарты у сбежавших из России артистов

Артисты, сбежавшие из России в свете обострившейся общественно-политической ситуации и выступающие с критикой в ее адрес, не забывают возвращаться на родину, чтобы заработать. О двойных стандартах у многих звезд высказался поэт Алексей Ахматов.
Как отметил руководитель творческого сообщества «Молодой Петербург» на организованной медиацентром «Патриот» пресс-конференции, его больше волнуют не те знаменитости, которые тихо уезжают из страны в силу особенностей своей позиции, а те, что поливают ее грязью.
«Человек считает, что нас нужно обносить «санитарным кордоном», потому что страна как бы рассадник вредных в планетарном масштабе мировых идей, но при это приезжает сюда и выступает перед теми, кого он ограждал», — отметил он.
Поэт добавил, что те же люди, о которым подобным образом высказываются некоторые знаменитости, приходят на их концерты и даже защищают своих опальных кумиров.