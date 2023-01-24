«Побежали, задрав штаны»: Соловейчик о том, почему Финляндия хочет вступить в НАТО без Швеции

Глубокая интеграция финнов и шведов является «прививкой» от плохих отношений Стокгольма и Хельсинки, вызванных внешнеполитическими обстоятельствами. Об этом в интервью ФАН заявил политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик.
Ранее глава МИД Финляндии заявил о возможности рассмотрения заявки страны на членство в НАТО без Швеции из-за ее ухудшившихся отношений с Турцией.
«Никакого разрыва «связки» Стокгольма и Хельсинки в этом отношении нет, — заметил политолог. — Просто финны, задрав штаны, бегут в блок НАТО самостоятельно — так сказать, в индивидуальном зачете».
Эксперт назвал происходящее «шкурным эгоистическим интересом финской элиты», которая, по его словам, «настолько испугалась непонятно чего, что готова наплевать и на соседнюю Швецию и даже на собственных избирателей».
«Повлияет ли сольное вступление Финляндии в Североатлантический альянс на ее отношения со шведами? — задался вопросом собеседник ФАН. — Безусловно, да. Но охлаждение будет несильным, поскольку на финской территории проживает большое шведское меньшинство, которое вполне вольготно себя чувствует. А Стокгольм гораздо больше волнует его состояние, нежели небольшое отклонение от солидарности в вопросах совместного вступления в НАТО».
Ранее политолог Йохан Бекман объяснил нежелание Турции принимать Швецию и Финляндию в НАТО.