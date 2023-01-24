Объявлены номинанты на премию «Оскар-2023»

Американская академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на 95-ю ежегодную премию «Оскар». Имена озвучили актриса Эллисон Уильямс и музыкант Риз Ахмед.
Самым лучшим фильмом могут быть признаны «На Западном фронте без перемен», «Элвис», «Аватар: Путь воды», «Все везде и сразу», «Банши Инишерина», «Тар», «Треугольник печали», «Фабельманы», «Топ Ган: Мэверик» и «Говорят женщины».
На премию в номинации «Лучшая мужчка роль» претендуют Остин Батлер («Элвис»), Брендан Фрейзер («Кит»), Билл Найи («Жить»), Колин Фаррелл («Банши Инишерина») и Пол Мескаль («Солнце мое»). Статуэтка за лучшую женскую роль может достаться Кейт Бланшетт («Тар»), Андреа Райзборо («Ради Лесли»), Ане де Армас («Блондинка»), Мишель Уильямс («Фабельманы») или Мишель Йео («Все везде и сразу»).
Лучшим режиссером могут признать Мартина Макдона («Банши Инишерина»), Стивена Спилберга («Фабельманы»), Рубена Эстлунда («Треугольник печали»), Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта («Все везде и сразу»), а также Тодда Филда («Тар»).
Уильямс и Ахмед назвали имена во время трансляции на официальном YouTube-канале премии. Церемония награждения состоится 12 марта в театре «Долби» в Лос-Анджелесе.