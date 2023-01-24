Объявлены номинанты на премию «Оскар-2023»

На премию в номинации «Лучшая мужчка роль» претендуют Остин Батлер («Элвис»), Брендан Фрейзер («Кит»), Билл Найи («Жить»), Колин Фаррелл («Банши Инишерина») и Пол Мескаль («Солнце мое»). Статуэтка за лучшую женскую роль может достаться Кейт Бланшетт («Тар»), Андреа Райзборо («Ради Лесли»), Ане де Армас («Блондинка»), Мишель Уильямс («Фабельманы») или Мишель Йео («Все везде и сразу»).