Эдгард Запашный объяснил, почему внучка Софии Ротару не хочет помогать украинцам

Народный артист России Эдгард Запашный объяснил, почему внучка украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко не помогает своим соотечественникам.
Запашный назвал внучку Ротару «интернетовским героем». Евдокименко переживает за свою страну только на просторах Сети, а по факту отдыхает на дорогих курортах и показывает шикарную жизнь, которая недоступна большинству украинцев.
«Это все вызывает недоумение, когда люди топят за свою страну, находясь в это время далеко за рубежом и никак не помогая своей стране, кроме как собиранием лайков и выставлением бесполезных постов в интернете», — заявил Запашный изданию iReactor.
Недавно в Сети разгорелся скандал вокруг внучки Ротару. Молодая девушка то и дело публикует в социальных сетях кадры шикарной жизни. Такое поведение возмутило активистов, которые вынуждены собирать каждую копейку, чтобы помочь соотечественникам.