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Sohu: российские Ми-28 станут смертельной угрозой для танков Challenger на Украине

Армия
Sohu: российские Ми-28 станут смертельной угрозой для танков Challenger на Украине

Украинские войска могут получить от Британии танки Challenger 2, однако у российской армии есть вертолеты Ми-28, которые с легкостью уничтожат эти машины, пишет Sohu.

В публикации отмечается, что российские войска активно применяют Ми-28 в рамках спецоперации. Экипажи вертолетов поражают живую силу и технику украинских войск с помощью управляемых высокоточных ракет класса «воздух — земля». Речь идет о боеприпасах под названием «Изделие 305», передает «ПолитРосссия».

«Эта противотанковая ракета может убивать наземную технику с большой точностью», – сказано в статье.

По словам экспертов, российские вертолеты Ми-28 станут смертельной угрозой для танков Challenger на Украине. Они способны всего одним ударом вывести тяжелую боевую машину британского производства из строя при помощи мощной ракеты.

Ранее сообщалось, что 12 стран согласились передать Киеву около 100 танков Leopard, если разрешит Берлин, пишет RT.
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