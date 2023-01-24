Власти Руанды добились прогресса в модернизации национальной системы образования

Кигали, 24 января. Представители ЮНЕСКО заявили, что власти Руанды добились прогресса в модернизации работы учебных заведений.
Доклад о состоянии сферы подготовили сотрудники Института статистики (UIS) и Глобального мониторинга образования (GEM). Они считают, что правительство африканской республики качественно реализует программы модернизации преподавания.
По словам представителей ЮНЕСКО, власти Руанды верно определили векторы развития системы. Несмотря на ограниченность ресурсов, отраслевые ведомства непрерывно работают над повышением квалификации сотрудников.
Кроме того, специалисты отметили успехи других африканских государств. Среди них — Буркина-Фасо, Бурунди, Гвинея и Сьерра-Леона — страны, где система школьного и внеурочного обучения продемонстрировала значительный прогресс.
В качестве рекомендаций авторы доклада предложили планомерно вводить бесплатное образование. По статистике, государства, где население получает знания на безвозмездной основе как минимум один год, имеют гораздо лучшие показатели.
Ранее правительство Руанды подготовило проект подключения всех школ страны к сети Интернет. На сегодняшний день лишь одно из пяти учебных заведений имеет доступ к Всемирной паутине.