Труп безработного мужчины с резаной раной груди нашли в центре Петербурга. По подозрению в совершении преступления задержали 37-летнюю неработающую гражданку, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах Северной столицы.
Трагедия случилась в одном из домов в Угловом переулке. Прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили в жилом помещении тело 47-летнего гражданина. На трупе была резаная рана грудной клетки справа.
Подозреваемую доставили в отделение полиции и поместили в изолятор. Из квартиры, где произошло убийство, изъяли 12 ножей, телефон и свитер. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Устанавливаются все обстоятельства и детали инцидента.