Труп безработного мужчины с резаной раной груди нашли в центре Петербурга

Подозреваемую доставили в отделение полиции и поместили в изолятор. Из квартиры, где произошло убийство, изъяли 12 ножей, телефон и свитер. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Устанавливаются все обстоятельства и детали инцидента.