Суд в ЯНАО приговорил юношу к трем годам колонии за попытку сбыть наркотики

Гражданина признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, статьей 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору, в крупном и значительном размерах»). По данным СК РФ, когда подсудимому еще не было 18 лет, он познакомился в Сети с неким «куратором».