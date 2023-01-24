Суд в ЯНАО приговорил юношу к трем годам колонии за попытку сбыть наркотики

Суд в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) осудил молодого человека за попытку сбыта наркотических веществ через специально оборудованные тайники. Юношу приговорили к трем годам лишения свободы в колонии, сообщает региональное управление Следственного комитета России.
Гражданина признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, статьей 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору, в крупном и значительном размерах»). По данным СК РФ, когда подсудимому еще не было 18 лет, он познакомился в Сети с неким «куратором».
Тот поручил ему забрать из тайника свертки с наркотиками, расфасовать их по пакетам и спрятать в городе Тарко-Сале. Молодой человек все выполнил, а 13 мая 2022 года его задержали.