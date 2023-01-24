Поэт Алексей Ахматов объяснил, почему нынешние российские эмигранты повели себя как иуды

По мнению поэта, люди просто на просто попадают в соблазн, видя, как живут состоятельные люди на Западе. И те, кто на это покупаются, считает он, платят свою цену: кто-то, уехав, опускается на дно социальной лестницы, а кто-то получает обещанные блага, но за это ему приходятся расплачиваться проклятиями в адрес своей родины. В любом случае, отметил поэт, в творческом плане уехавшие теряют больше, чем имеют в России.