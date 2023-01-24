Поэт Алексей Ахматов объяснил, почему нынешние российские эмигранты повели себя как иуды

Петербургский поэт, руководитель творческого сообщества «Молодой Петербург» Алексей Ахматов осудил представителей творческих профессий, которые покинули Россию в тяжелый исторический период и теперь выслуживаются перед новыми хозяевами, проклиная свою родину.
В Государственной думе подготовлен закон «О забвении» в отношении тех представителей шоу-бизнеса, кто своими действиями или пропагандой наносит ущерб Российской Федерации. Предполагается, что актеры, певцы или писатели не смогут получать бюджетное финансирование и рекламу, если действуют против интересов России. Этот законопроект в соцсетях назвали «Законом об иудах».
Ведущий программы «Культурные явления» художник, публицист, президент Ассоциации творческих объединений Северо-Запада Евгений Антипов специально выбрал эту тему для прошедшего эфира, так как считает, что предательства творческих элит стало для России привычным явлением. По его словам, подобным образом представители творческих профессий вели себя и в XX и в XIX веке, но действенных механизмов против этого недуга российским обществом выработано не было.
«Недавно актер Смольянинов разразился какими-то антироссийскими высказываниями, Меладзе где-то сказал «Слава Украине», про Гребенщикова я вообще не говорю, который убежден непонятно в чем. Я когда слушаю и смотрю их комментарии, задаюсь вопросом: а они, эти замечательные персонажи, в курсе того, что происходит в мире?», — удивляется Евгений Антипов.
Петербургский поэт, руководитель творческого сообщества «Молодой Петербург» Алексей Ахматов считает подобное поведение следствие того, что россияне привыкли жить и творить с оглядкой на Запад. И началось это, по его мнению, с петровских реформ.
«У нас очень большая оглядка на Запад все время, причем она происходит не только в среде элит, и простых людей тоже. Надо понять, почему так у нас и с какого времени это пошло. Может быть, с Петра Первого, который стал насаждать европейские порядки», — заявил Алексей Ахматов в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот».
В то же время поэт позитивно оценивает деятельность российского реформатора, потому что он стирал границы между цивилизациями, хотел лучшего своей стране и народу. Однако поведение российской творческой элиты, которая желает России и населяющим ее народах худшего, понять не может. По его мнению, унижать свою родину - это одно из худших проявления человеческой натуры.
«Меня волнует не то, что человек считает, что все мы живем неправильно, что Россия такая сякая, Бог с ним, он имеет право иметь свое мнение, к нему у меня претензий нет. Но когда человек считает, что нас нужно обносить санитарным кордоном, потому что наша страна является как бы рассадником вредных мировых идей и т.д., этого я не принимаю», — отметил Алексей Ахматов.
По мнению поэта, люди просто на просто попадают в соблазн, видя, как живут состоятельные люди на Западе. И те, кто на это покупаются, считает он, платят свою цену: кто-то, уехав, опускается на дно социальной лестницы, а кто-то получает обещанные блага, но за это ему приходятся расплачиваться проклятиями в адрес своей родины. В любом случае, отметил поэт, в творческом плане уехавшие теряют больше, чем имеют в России.
Поэт считает, что в отъезде творческих работников за границу отчасти виновато и государство, которое не создает необходимых и достаточных условий для реализации творческой личности. По его мнению, чиновничий аппарат РФ неправильно выстраивает вектор взаимодействия с ними, в результате чего заинтересованным западным структурам удается переманивать россиян на свою сторону.