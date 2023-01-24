Сербский историк Кович: Украинцы не понимают, что Запад использует их как пушечное мясо

И это то, что украинцы поймут, рано или поздно. Мы это поняли, ощутили на своей шкуре, только в меньших геополитических масштабах. Так что мы живем в будущем украинцев. Вопрос в том, сохранится ли Украина — она напоминает мне бывшую Югославию. Посмотрим, что с ней будет, с этой ее гетерогенностью и стремительным скатыванием в пропасть. При этом сравнение с Югославией, возможно, и не совсем точно с учетом того, что Украина все же принадлежит русскому миру, в широком смысле ее геополитическая роль — быть угрозой для России…