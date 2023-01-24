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В Новосибирске чихуахуа выкормила трех бездомных котят

Происшествия
В Новосибирске чихуахуа выкормила трех бездомных котят

Жители Новосибирска рассказали в группе во «ВКонтакте» приюта «Шанс на Десятую жизнь» об удивительном поступке чихуахуа.

Отмечается, что девушки увидели на улице около мусорного контейнера заплаканного мальчика, который сказал, что кто-то вместе с мусором выкинул трех новорожденных котят. Девушки взяли котят домой, а потом нашли хозяйку недавно родившей щенка чихуахуа, сообщает «АиФ-Новосибирск».

Женщина согласилась позаботиться о котятах. Она предложила чихуахуа поделиться своим молоком с котятами, и та не отказала. Сейчас собачка не только кормит приемышей, но и охраняет их. В перспективе окрепшим котятам планируется подыскать постоянных хозяев.
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