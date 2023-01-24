В Новосибирске чихуахуа выкормила трех бездомных котят

Женщина согласилась позаботиться о котятах. Она предложила чихуахуа поделиться своим молоком с котятами, и та не отказала. Сейчас собачка не только кормит приемышей, но и охраняет их. В перспективе окрепшим котятам планируется подыскать постоянных хозяев.