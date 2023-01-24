IT-специалист Клименко объяснил развитие Telegram запретом экстремистских компаний

Telegram вышел на первое место рейтинга активности пользователей в 2022 году, потому что он получил выгоду от запрещения экстремистских компаний в России. Об этом рассказал владелец интернет-компании LiveInternet Герман Клименко.
По словам Клименко, WhatsApp меньше работает с сообществами, а учредитель Telegram Павел Дуров специально двигает свой продукт от мессенджера в сторону социальных сетей. Из-за чего Telegram в России больше воспринимают как мессенджер, имеющий социальные свойства, поскольку там функционируют чат-боты, каналы, комментарии, лайки. Он смог принять в себя все, находящееся под запретом и развивается весьма энергично, отметил спикер.