IT-специалист Клименко объяснил развитие Telegram запретом экстремистских компаний

По словам Клименко, WhatsApp меньше работает с сообществами, а учредитель Telegram Павел Дуров специально двигает свой продукт от мессенджера в сторону социальных сетей. Из-за чего Telegram в России больше воспринимают как мессенджер, имеющий социальные свойства, поскольку там функционируют чат-боты, каналы, комментарии, лайки. Он смог принять в себя все, находящееся под запретом и развивается весьма энергично, отметил спикер.