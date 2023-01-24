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Мельник счел депутата бундестага отвратительной ведьмой из-за отказа поставлять танки ВСУ

Украина
Мельник счел депутата бундестага отвратительной ведьмой из-за отказа поставлять танки ВСУ

Заместитель главы украинского внешнеполитического ведомства Андрей Мельник позволил себе оскорбительное высказывание в адрес депутата бундестага от Левой партии Сары Вагенкнехт из-за отказа поставлять танки вооруженным силам страны.

Напомним, Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Киевскому режиму помогает коллективный Запад во главе с США.

«Такая отвратительная ведьма», — не постеснялся выражений дипломат.

Ранее сообщалось, что бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник назвал немецкого канцлера Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой». Таким образом дипломат прокомментировал отказ политика посетить Киев.
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