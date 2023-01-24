Казань лишат права проведения матча за Суперкубок УЕФА — 2023

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) лишит Казань права на проведение матча за Суперкубок организации. Мероприятие должно было состояться в России летом 2023 года.
УЕФА также на встрече с представителями Российского футбольного союза (РФС) заявил, что оставляет в силе свое решение об отстранении клубов из РФ в еврокубках, передает издание Sky News. Днем 25 января на исполкоме также будет выбран город, который вместо Казани примет встречу в рамках Суперкубка УЕФА — 2023, добавил источник.
Ранее стало известно, что в РФС создана специальная рабочая группа, которая оценит все риски в связи с возможным переходом организации в Азию. Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков.