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Путин наградил народного артиста СССР Юрия Башмета почетной грамотой

Общество
Путин наградил народного артиста СССР Юрия Башмета почетной грамотой

Альтист, дирижер и педагог Юрий Башмет 24 января отмечает свой юбилей — народному артисту СССР исполняется 70 лет. В этот день президент России Владимир Путин удостоил его особой награды.

Как следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, Башмета наградили президентской грамотой.

«За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить почетной грамотой президента Российской Федерации Башмета Юрия Абрамовича — художественного руководителя федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный симфонический оркестр «Новая Россия»», город Москва», — указывается в распоряжении президента.

Ранее глава государства поздравил Башмета с днем рождения и назвал его одним из выдающихся альтистов и дирижеров современности, а также ярким и всецело увлеченным творчеством человеком.
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