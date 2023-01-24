Путин наградил народного артиста СССР Юрия Башмета почетной грамотой

Альтист, дирижер и педагог Юрий Башмет 24 января отмечает свой юбилей — народному артисту СССР исполняется 70 лет. В этот день президент России Владимир Путин удостоил его особой награды.
Как следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, Башмета наградили президентской грамотой.
«За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить почетной грамотой президента Российской Федерации Башмета Юрия Абрамовича — художественного руководителя федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный симфонический оркестр «Новая Россия»», город Москва», — указывается в распоряжении президента.
Ранее глава государства поздравил Башмета с днем рождения и назвал его одним из выдающихся альтистов и дирижеров современности, а также ярким и всецело увлеченным творчеством человеком.