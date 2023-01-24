Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Израиль и Палестину на следующей неделе для представителей двух стран. Об этом сообщила газета The Times of Israel.
По данным анонимного чиновника, американский дипломат планирует провести серию мероприятий в Израиле 30 января, а на следующий день отправится на Западный берег, где встретится с президентом Палестины Махмудом Аббасом и его главными помощниками.
Блинкен станет вторым высокопоставленным чиновником администрации президента Джо Байдена, отправившимся в Израиль в этом году. Ранее еврейское государство посетил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, который провел переговоры с премьером Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом.
По сведениям анонимного дипломата из США, Вашингтон намерен получить представление о планах Тель-Авива в отношении Западного берега, при этом четко обозначив красные линии Белого дома по вопросам, касающимся палестинцев. Речь, в частности, идет о важности поддержания спокойствия на Храмовой горе в Иерусалиме. Противодействие ядерной программе Ирана также, вероятно, станет одной из главных тем переговоров с израильскими официальными лицами.
Стремление нового израильского правительства значительно ограничить полномочия органов судебной власти также может обсуждаться на встречах. Ранее во время визита в Израиль Джейк Салливан проинформировал, что планирующаяся судебная реформа, вызвавшая массовые протесты в еврейском государстве, может нанести ущерб отношениям с США. В ответ Биньямин Нетаньяху заверил американцев, что его правительство примет «более смягченную версию» готовящейся инициативы.
Грядущие реформы предусматривают ослабление роли Верховного суда и позволяют депутатам Кнессета большинством голосов отменять решения инстанции. Кроме того, процесс назначения судей планируют передать в руки политиков.
Новое правительство Израиля было приведено к присяге 29 декабря. В настоящее время пост министра юстиции занимает Ярив Левин, который выступил инициатором судебной реформы. Политик считает, что перемены нацелены на «укрепление демократии, восстановление веры в суд и достижение баланса между тремя ветвями власти».