Блинкен посетит Израиль и Палестину на следующей неделе

По сведениям анонимного дипломата из США, Вашингтон намерен получить представление о планах Тель-Авива в отношении Западного берега, при этом четко обозначив красные линии Белого дома по вопросам, касающимся палестинцев. Речь, в частности, идет о важности поддержания спокойствия на Храмовой горе в Иерусалиме. Противодействие ядерной программе Ирана также, вероятно, станет одной из главных тем переговоров с израильскими официальными лицами.