Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Юрист рассказал, что делать в случае получения некорректной квитанции на оплату ЖКУ

Экономика
Юрист рассказал, что делать в случае получения некорректной квитанции на оплату ЖКУ

При получении некорректной квитанции на оплату коммунальных услуг необходимо обратиться в управляющую компанию (УК), рассказывает юрист, председатель Московского жилищного союза Константин Крохин.

Ошибка может быть вызвана как намерением сотрудников УК распределить между всеми жильцами имеющиеся долги, так и простой невнимательностью сотрудников, которые внесли неверные показания, передает мнение эксперта радио Sputnik.

Чтобы понять причину, необходимо обратиться в УК в письменной форме и, если ошибка действительно существует, попросить о перерасчете. Его могут сделать даже если квитанция уже оплачена.

Если УК не помогла, стоит обратиться в жилищную инспекцию. Там также могут сделать перерасчет и ответить на все вопросы. Далее решить проблему можно уже только в суде.
оплата счетов управляющая компания жку
Военкоры ФАН
Лучшие в аду