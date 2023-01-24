Юрист рассказал, что делать в случае получения некорректной квитанции на оплату ЖКУ

При получении некорректной квитанции на оплату коммунальных услуг необходимо обратиться в управляющую компанию (УК), рассказывает юрист, председатель Московского жилищного союза Константин Крохин.
Ошибка может быть вызвана как намерением сотрудников УК распределить между всеми жильцами имеющиеся долги, так и простой невнимательностью сотрудников, которые внесли неверные показания, передает мнение эксперта радио Sputnik.
Чтобы понять причину, необходимо обратиться в УК в письменной форме и, если ошибка действительно существует, попросить о перерасчете. Его могут сделать даже если квитанция уже оплачена.
Если УК не помогла, стоит обратиться в жилищную инспекцию. Там также могут сделать перерасчет и ответить на все вопросы. Далее решить проблему можно уже только в суде.