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Треть опрошенных британцев не смогла показать расположение своего мозга и сердца

Общество
Треть опрошенных британцев не смогла показать расположение своего мозга и сердца

Специалисты организации Pall Mall Medical провели опрос среди британцев на знание человеческой анатомии. Треть респондентов не смогла показать расположение сердца и мозга.

Почти половина опрошенных жителей Великобритании не смогла ответить на вопрос о расположении своих половых органов. Кроме того, 45% из них не смогли указать расположение ануса, передает Daily Mail.

Эксперты также выяснили, что 8% не знают точного расположения ни одного из своих органов. Результаты исследования сигнализируют о провалах в образовании британцев, сообщил директор Pall Mall Medical, врач Чунг Танг.

Он подчеркнул, что такие знания очень важны. Они позволят жителям Великобритании точнее сообщать о своих симптомах медикам.
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