Треть опрошенных британцев не смогла показать расположение своего мозга и сердца

Специалисты организации Pall Mall Medical провели опрос среди британцев на знание человеческой анатомии. Треть респондентов не смогла показать расположение сердца и мозга.
Почти половина опрошенных жителей Великобритании не смогла ответить на вопрос о расположении своих половых органов. Кроме того, 45% из них не смогли указать расположение ануса, передает Daily Mail.
Эксперты также выяснили, что 8% не знают точного расположения ни одного из своих органов. Результаты исследования сигнализируют о провалах в образовании британцев, сообщил директор Pall Mall Medical, врач Чунг Танг.
Он подчеркнул, что такие знания очень важны. Они позволят жителям Великобритании точнее сообщать о своих симптомах медикам.