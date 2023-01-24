Подоляка рассказал, как российские войска будут бороться с натовскими танками ВСУ

Страны НАТО собираются поставить Украине новую бронетехнику, в том числе танки. Военный эксперт Юрий Подоляка рассказал, как российские войска будут бороться с натовскими машинами ВСУ.
По его словам, западные страны могут поставить Киеву несколько сотен танков, в том числе немецкие Leopard 1. Он напомнил, что они являются устаревшими, а главный недостаток этой машины — слабая броня. В свое время немецкие войска быстро «сбагрили» эти тяжелые боевые машины самым бедным странам Североатлантического альянса.
«Leopard 1 прошивается всем – ПТУР, РПГ. Leopard 2A4 – это модель конца 80-х годов, аналог наших Т-80 того времени. Конечно, они уступают Т-90 по всем параметрам», — сообщил Подоляка.
Он добавил, что немаловажным является отсутствие навыков ремонта и обслуживания такой технику у украинских специалистов. По его словам, на Украине нет логистики, поэтому эти танки фактически становятся одноразовыми. Подоляка подчеркнул, что на поле боя машины, которые НАТО может передать ВСУ, уступают российским аналогам, а передовые образцы боевых систем Запад украинцам не даст.