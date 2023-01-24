Подоляка рассказал, как российские войска будут бороться с натовскими танками ВСУ

Он добавил, что немаловажным является отсутствие навыков ремонта и обслуживания такой технику у украинских специалистов. По его словам, на Украине нет логистики, поэтому эти танки фактически становятся одноразовыми. Подоляка подчеркнул, что на поле боя машины, которые НАТО может передать ВСУ, уступают российским аналогам, а передовые образцы боевых систем Запад украинцам не даст.