«В срочном порядке»: Пригожин попросил Володина доработать закон о дискредитации участников боевых действий

Российский предприниматель Евгений Пригожин направил председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо с просьбой внести в УК РФ статью, запрещающую публичные действия, нацеленные на дискредитацию добровольцев в ходе спецоперации.
Бизнесмен подчеркнул, что в российской СВО на Украине принимает участие огромное количество бывших осужденных, которые по собственной воле встали на защиту своего государства. Они не только с достоинством исполняют свой долг перед Родиной, но и отдают за нее жизни.
Однако некоторые СМИ, блогеры и Telegram-каналы намеренно дискредитируют бывших заключенных, распространяя о них негативную информацию. Таким образом они не только лишают ранее оступившихся граждан права искупить вину и получить второй шанс на новую жизнь, но и дают возможность врагам сформировать в российском обществе негативное отношение к определенным подразделениям.
В связи с этим Пригожин призвал Володина в срочном порядке внести в Уголовный кодекс РФ статью 280.5 «О дискредитации участников боевых действий, добровольцев, в том числе бывших осужденных».
«В рамках которой запретить публичные действия, направленные на дискредитацию добровольцев, в том числе бывших заключенных, при использовании их в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, в том числе запретить публикации негативного характера и любую критику участников СВО», — публикует текст заявления бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».
Пригожин считает необходимым также запретить публиковать информацию о прошлых правонарушениях участников спецоперации. По мнению предпринимателя, наказывать тех, кто целенаправленно очерняет добровольцев, следует лишением свободы на срок до пяти лет.