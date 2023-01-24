Моравецкий: Польша будет требовать у ЕС оплаты всех переданных Украине танков

Варшава потребует от Брюсселя в полной мере возместить ей стоимость танков, отправленных Украине, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
По его словам, таким образом власти страны проведут проверку «доброй воли Европейского союза».
«Да, мы обратимся, конечно, за компенсацией», — заверил Моравецкий.
Чиновник подчеркнул, что ЕС обязан компенсировать Варшаве все убытки, а также выразил надежду на реализацию такого сценария.
Ранее, как передает RT, Моравецкий также потребовал от Берлина быстрее ответить за запрос Варшавы о реэкспорте танков Leopard на Украину.