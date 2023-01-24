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Посол в Риге Ванин: власти Латвии нагнетают антироссийскую истерию

Политика
Посол в Риге Ванин: власти Латвии нагнетают антироссийскую истерию

Российский посол в Латвии Михаил Ванин прокомментировал обстановку в стране на фоне проведения спецоперации Вооруженных сил РФ по демилитаризации и денацификации Украины.

По словам дипломата, Правительство Латвии нагнетает антироссийскую истерию. Власти выставляют официальную Москву агрессивным соседом, указал он в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия-1».

«Они (власти Латвии. — Прим. ред.), конечно, не боятся, потому что они понимают, что никакого вторжения не будет», — объяснил Ванин.

Ранее МИД России заявил, что решение Латвии понизить уровень дипломатических отношений с Москвой вызревало и раньше.
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