Посол в Риге Ванин: власти Латвии нагнетают антироссийскую истерию

Российский посол в Латвии Михаил Ванин прокомментировал обстановку в стране на фоне проведения спецоперации Вооруженных сил РФ по демилитаризации и денацификации Украины.
По словам дипломата, Правительство Латвии нагнетает антироссийскую истерию. Власти выставляют официальную Москву агрессивным соседом, указал он в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия-1».
«Они (власти Латвии. — Прим. ред.), конечно, не боятся, потому что они понимают, что никакого вторжения не будет», — объяснил Ванин.
Ранее МИД России заявил, что решение Латвии понизить уровень дипломатических отношений с Москвой вызревало и раньше.