Глава МИД Чехии Липавский заявил о важности творческого подхода к антироссийским санкциям

Евросоюзу необходимо найти новые творческие пути к антироссийским ограничительным мерам. Об этом с уверенностью заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.
Такой подход сведет к минимуму способность Москвы создавать новое вооружение, отметил он. Следует увеличить финансовую помощь Евросоюза для поддержки киевского режима, добавил глава внешнеполитического ведомства. Этот шаг позволить стране постоять за себя в ходе противостояния, подчеркнул министр.
«Чтобы Украина могла защитить себя, а Россия не смогла реализовать империалистические планы», — заявил Липавский.
Прежде стало известно, что правительство Германии указало на твердую решительность не отправлять ВСУ немецкие танки.