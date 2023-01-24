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Глава МИД Чехии Липавский заявил о важности творческого подхода к антироссийским санкциям

Политика
Глава МИД Чехии Липавский заявил о важности творческого подхода к антироссийским санкциям

Евросоюзу необходимо найти новые творческие пути к антироссийским ограничительным мерам. Об этом с уверенностью заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Такой подход сведет к минимуму способность Москвы создавать новое вооружение, отметил он. Следует увеличить финансовую помощь Евросоюза для поддержки киевского режима, добавил глава внешнеполитического ведомства. Этот шаг позволить стране постоять за себя в ходе противостояния, подчеркнул министр.

«Чтобы Украина могла защитить себя, а Россия не смогла реализовать империалистические планы», — заявил Липавский.

Прежде стало известно, что правительство Германии указало на твердую решительность не отправлять ВСУ немецкие танки.
Ян Липавский антироссийские санкции Украина
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