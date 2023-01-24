Глава МИД Чехии Липавский заявил о важности творческого подхода к антироссийским санкциям

Такой подход сведет к минимуму способность Москвы создавать новое вооружение, отметил он. Следует увеличить финансовую помощь Евросоюза для поддержки киевского режима, добавил глава внешнеполитического ведомства. Этот шаг позволить стране постоять за себя в ходе противостояния, подчеркнул министр.