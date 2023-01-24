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Именами героев спецоперации в Крыму назвали 13 улиц

Общество
Именами героев спецоперации в Крыму назвали 13 улиц

Именами героев специальной военной операции в Крыму назвали 13 улиц. Об этом рассказал глава парламента республики Владимир Константинов.

Люди, чьими именами назвали улицы на полуострове, проявили высшую степень мужества и отваги. В их честь названы территории в Керчи, Симферополе, Щелкино, Сакском и Симферопольском районах.

«В городах и районах республики присваивают имена наших героев — участников специальной военной операции, которые погибли при исполнении воинского долга», — написал Константинов на своем канале в Telegram.

По его словам, подвиг этих людей заслуживает безграничного уважения. Улицы названы с целью сохранения памяти об участниках спецоперации, которую важно сохранить для следующих поколений.
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