Именами героев спецоперации в Крыму назвали 13 улиц

Именами героев специальной военной операции в Крыму назвали 13 улиц. Об этом рассказал глава парламента республики Владимир Константинов.
Люди, чьими именами назвали улицы на полуострове, проявили высшую степень мужества и отваги. В их честь названы территории в Керчи, Симферополе, Щелкино, Сакском и Симферопольском районах.
«В городах и районах республики присваивают имена наших героев — участников специальной военной операции, которые погибли при исполнении воинского долга», — написал Константинов на своем канале в Telegram.
По его словам, подвиг этих людей заслуживает безграничного уважения. Улицы названы с целью сохранения памяти об участниках спецоперации, которую важно сохранить для следующих поколений.