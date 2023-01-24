В ХМАО произошел конфликт между подростками и матерью третьеклассницы из-за курения вейпа

Конфликт из-за курения вейпа произошел между подростками и матерью третьеклассницы в Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). После того, как информация о ЧП попала в социальные сети, сотрудники правоохранительных органов организовали проверку, пишут местные СМИ.
По словам женщины, ее девятилетнюю дочь заставляли курить испаритель более взрослые ребята — юноша и девушка. Узнав об этом, гражданка нашла подростков и схватила последнюю за куртку, пытаясь выяснить, зачем та предлагала третьекласснице вейп. В этот момент сзади подошел парень, и жительница ХМАО упала на землю.
Сами подросток рассказал, что не толкал женщину, а только хотел оттащить ее от девушки. При этом несовершеннолетние утверждают, что не трогали младшую школьницу и тем более не заставляли ее курить вейп. Подробности ЧП уточняются.