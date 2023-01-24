Политолог Войченко: Развал государственной машины на Украине начался довольно давно

Этому прессингу со стороны Банковой предшествовала целая серия громких коррупционных скандалов. Это и публикации в СМИ о закупках по завышенным ценам для Минобороны Украины, и задержание замминистра инфраструктуры Василия Лозинского по подозрению во взятке, и скандал с поездкой прокурора Алексея Симоненко на отдых в Испанию и т. д. Напомним, с начала военной спецоперации РФ коррупционные скандалы на Украине возникали регулярно. Но до сих пор они практически никогда не вызывали реакции властей в виде увольнений.