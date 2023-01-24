Политолог Войченко: Развал государственной машины на Украине начался довольно давно

24 января было официально объявлено об отставке почти десятка высокопоставленных чиновников режима Зеленского. Как считает юрист и политолог Сергей Войченко, таким образом украинская власть пытается под давлением Запад хоть немного очистить свои ряды от самых «проштрафившихся» персонажей.
Случившийся 24 января в Киеве «чиновникопад» удивил даже видавших виды местных политологов. Под увольнение одновременно попали замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, замгенпрокурора Украины Алексей Симоненко, а также сразу два замминистра развития общин и территорий — Иван Лукеря и Вячеслав Негода. Кроме того, потерял свой пост заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.
Помимо федеральных чиновников, были уволены четверо глав обладминистраций, связанные с Тимошенко — Валентин Резниченко (Днепропетровская ОВА), Александр Старух (Запорожская ОВА), Дмитрий Живицкий (Сумская ОВА) и Ярослав Янушевич (Херсонская ОВА). По данным украинских СМИ, этим список отставок может не ограничиться, ходят слухи об увольнениях и других чиновников, вплоть до премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Этому прессингу со стороны Банковой предшествовала целая серия громких коррупционных скандалов. Это и публикации в СМИ о закупках по завышенным ценам для Минобороны Украины, и задержание замминистра инфраструктуры Василия Лозинского по подозрению во взятке, и скандал с поездкой прокурора Алексея Симоненко на отдых в Испанию и т. д. Напомним, с начала военной спецоперации РФ коррупционные скандалы на Украине возникали регулярно. Но до сих пор они практически никогда не вызывали реакции властей в виде увольнений.
Но сейчас реакция была совсем иной. В своем видеообращении 22 февраля Зеленский пообещал, что «на факты коррупции будет дан мощный ответ». А уже утром 24 февраля появились указы об отставке доброго десятка чиновников и силовиков. По словам экспертов, внешне это выглядит так, что Зеленский принял решение после публикаций в прессе, как бы реагируя на общественный резонанс.
При этом источниками «наката» часто являются СМИ и активисты, тесно связанные с западными структурами. А также антикоррупционные органы — НАБУ и САП, которые находятся под опекой Вашингтона. Все это уже породило версии о желании Запада таким образом ограничить власть и влияние Зеленского. А заодно показать ему, что США и ЕС намерены жестко контролировать расход многомиллиардной помощи, которая идет Украине. По мнению ряда экспертов, это побуждает президента Украина жестко реагировать на обвинения в коррупции.
Как заявил политолог и юрист Сергей Войченко, развал государственной машины на Украине начался довольно давно.
«Ситуацию с кадрами в украинской власти сильно усугубили бездарные люстрации, проведенные в 2014-м. Все это привело к тому, что огромное количество профессиональных чиновников, прошедших путь от «низов» до самых «верхов», одномоментно лишились своих постов, — указал эксперт. — Общее негативное отношение украинцев к чиновникам, часто не аргументированное, также привело к серьезному оттоку из власти профессиональных кадров. С 2014-го на местах и на федеральном уровне власти попытались реализовать сентенцию Ленина о том, что "каждая кухарка может управлять государством". При этом на Украине забыли, что даже для управления автомобилем нужно пройти курсы, сдать экзамены и получить права. А управлять государством намного сложнее. Но некоторые в Киеве решили, что для этого не нужен ни теоретический багаж, ни практический опыт. Достаточно взять просто «хорошего человека» из низов — и поднять его на «социальном лифте» во власть. Но, как оказалось, это так не работает, и у Украины возникли огромные проблемы с кадрами во власти».
Также Сергей Войченко отметил: власть — это «отзеркаливание» самого народа.
«Когда общество так усиленно критикует представителей власти, то забывает, что "по ту сторону зеркала" стоит оно само. И что именно оно порождает страшные пороки и отклонения у представителей власти, — продолжил аналитик. — Начав серьезные кадровые чистки, президент пытается «буферизировать» негативные публикации в масс-медиа. Их массовое появление на фоне военной спецоперации вряд ли случайно. Ведь на Украине журналисты находятся под «прессом», и за критику власти можно легко попасть «под колпак» силовиков. Но в последнее время факты коррупции во власти стали настолько вопиющими, что "закрывать на них глаза" уже не получается. Равно как не получается и выдавать это за кампанию, якобы «инспирированную российскими спецслужбами».
Эксперт считает, что волна отставок стала следствием давления на Банковую со стороны «западных партнеров».
«Скорее всего, замена самых скандальных чиновников является одним из условий получения Украиной финансовой помощи с Запада. И Зеленский не может не прислушиваться к таким "рекомендациям" по поводу его окружения, – подчеркивает Войченко. — В конце концов, количество публичных скандалов на Украине, связанных с конкретными лицами, достигло предела. И эти лица сейчас отправляются в отставку. Например, Тимошенко попался на свежекупленном "Порше" за миллионы гривен, у общества были серьезные вопросы к его честности. Замгенпрокурора Симоненко поймали на отдыхе в Испании, на фоне военного положения в стране. А замминистра обороны Шаповалов лишился поста из-за больших вопросов к закупкам продуктов для армии по завышенным ценам. Теперь на Банковой приняты жесткие кадровые решения. Конечно, Зеленский мог бы принять их намного раньше, но неплохо и то, что их приняли только сейчас».
Напомним, как заявил 24 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, возможные поставки немецких танков Украине негативно скажутся на будущих отношениях Германии и России. Он отметил, что отношения Москвы и Берлина уже находятся «в низкой точке», хоть сколь-нибудь субстантивного диалога с ФРГ и другими странами ЕС и НАТО не наблюдается. Песков подчеркнул — безусловно, поставки танков не сулят ничего хорошего и «обязательно оставят неминуемый след для будущих отношений». Напомним, пока что канцлер Германии Олаф Шольц воздерживается от поставок танков Киеву. Он заявил, что ФРГ готова поставить танки Leopard-2 при том условии, что США согласятся поставить Киеву танки Abrams