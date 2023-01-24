Тигр с трупом собаки в пасти пришел на территорию детского дома в Хабаровском крае

Тигр с трупом собаки в пасти прошелся по территории детского дома №37 в Хабаровском крае. Камеры видеонаблюдения запечатлели прогулку дикого зверя, сообщает kp.ru со ссылкой на руководство социального учреждения.
Все случилось поздно ночью в селе Найхин Нанайского района. Животное перепрыгнуло через забор, прошло вдоль хоккейной коробки и загрызло пса, который охранял местный склад. Уже с добычей в зубах тигр еще немного побродил по территории детского дома и скрылся в лесу.
К жилому корпусу зверь не подходил. По словам охотоведов, днем появление тигра исключено, поэтому воспитанникам учреждения ничего не угрожает — ночью никто из ребят на улицу не выходит. Специалисты отметили, что лесной гость — молодой самец тигра в самом расцвете сил. Ситуация находится под контролем, заверило руководство детского дома.