Тигр с трупом собаки в пасти пришел на территорию детского дома в Хабаровском крае

Все случилось поздно ночью в селе Найхин Нанайского района. Животное перепрыгнуло через забор, прошло вдоль хоккейной коробки и загрызло пса, который охранял местный склад. Уже с добычей в зубах тигр еще немного побродил по территории детского дома и скрылся в лесу.