Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Турция может оставить Швецию без членства в НАТО из-за сожжения Корана в Стокгольме

Политика
Турция может оставить Швецию без членства в НАТО из-за сожжения Корана в Стокгольме

Антиисламская деятельность шведских активистов может дорого стоить Стокгольму: королевство рискует лишиться возможности вступить в НАТО.

Автор статьи напомнил об осквернении Корана перед турецким посольством в столице, а также сожжении чучела президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Стоит отметить, что турецкий лидер мгновенно отреагировал на акции и предупредил Швецию, что она не станет членом Альянса, пока не проявит уважение к мусульманам.

«Это значит, что Швеция вполне может остаться без места в НАТО», — сказано в материале NEWS.ru.

Ранее турецкое агентство Anadolu провело исследование, которое показало, что более 90% граждан республики выступили против присоединения Швеции к военному блоку.
турция швеция нато
Военкоры ФАН
Лучшие в аду