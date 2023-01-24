Турция может оставить Швецию без членства в НАТО из-за сожжения Корана в Стокгольме

Антиисламская деятельность шведских активистов может дорого стоить Стокгольму: королевство рискует лишиться возможности вступить в НАТО.
Автор статьи напомнил об осквернении Корана перед турецким посольством в столице, а также сожжении чучела президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Стоит отметить, что турецкий лидер мгновенно отреагировал на акции и предупредил Швецию, что она не станет членом Альянса, пока не проявит уважение к мусульманам.
«Это значит, что Швеция вполне может остаться без места в НАТО», — сказано в материале NEWS.ru.
Ранее турецкое агентство Anadolu провело исследование, которое показало, что более 90% граждан республики выступили против присоединения Швеции к военному блоку.