Турция может оставить Швецию без членства в НАТО из-за сожжения Корана в Стокгольме

Автор статьи напомнил об осквернении Корана перед турецким посольством в столице, а также сожжении чучела президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Стоит отметить, что турецкий лидер мгновенно отреагировал на акции и предупредил Швецию, что она не станет членом Альянса, пока не проявит уважение к мусульманам.