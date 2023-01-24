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Психолог Ивкова перечислила эффективные способы избавиться от постновогодней депрессии

Общество
Психолог Ивкова перечислила эффективные способы избавиться от постновогодней депрессии

Многие люди после продолжительных январских праздников могут испытывать постновогоднюю депрессию. Психолог Кристина Ивкова рассказала, как побороть такое состояние.

В первую очередь она посоветовала восстановить режим сна и питания. Чтобы почувствовать себя лучше, следует ложиться спать и принимать пищу примерно в одно и то же время. Рацион нужно дополнить овощами, а также пить больше воды.

Кроме того, помогут прогулки на свежем воздухе и физическая активность. Еще эксперт призвала записывать на листе бумаги все позитивные события и достижения. Однако в том случае, если справиться с депрессией самостоятельно не получится, лучше обратиться за помощью к специалисту, пишет Life.
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