Психолог Ивкова перечислила эффективные способы избавиться от постновогодней депрессии

Кроме того, помогут прогулки на свежем воздухе и физическая активность. Еще эксперт призвала записывать на листе бумаги все позитивные события и достижения. Однако в том случае, если справиться с депрессией самостоятельно не получится, лучше обратиться за помощью к специалисту, пишет Life.