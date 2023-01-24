Психолог Ивкова перечислила эффективные способы избавиться от постновогодней депрессии

Многие люди после продолжительных январских праздников могут испытывать постновогоднюю депрессию. Психолог Кристина Ивкова рассказала, как побороть такое состояние.
В первую очередь она посоветовала восстановить режим сна и питания. Чтобы почувствовать себя лучше, следует ложиться спать и принимать пищу примерно в одно и то же время. Рацион нужно дополнить овощами, а также пить больше воды.
Кроме того, помогут прогулки на свежем воздухе и физическая активность. Еще эксперт призвала записывать на листе бумаги все позитивные события и достижения. Однако в том случае, если справиться с депрессией самостоятельно не получится, лучше обратиться за помощью к специалисту, пишет Life.