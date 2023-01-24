УЕФА оставит в силе отстранение российских клубов от участия в международных соревнованиях

Днем 24 января в Женеве должна была пройти встреча представителей УЕФА и Российского футбольного союза (РФС), Главной темой на повестке дня стал вопрос о возвращении клубов из России в еврокубки. УЕФА в итоге решил продлить бан для российских команд, сообщает Sky News. Кроме этого, 25 января должна решить судьба проведения матча за Суперкубок УЕФА. Напомним, игра должна пройти в Казани в августе текущего года.