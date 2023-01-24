Политолог Светов: Финляндия и Швеция вступят в НАТО вопреки собственным интересам

Публицист Юрий Светов рассказал о причинах расширения НАТО и его последствиях для России.
Участие Финляндии и Швеции в НАТО угрожает безопасности Москвы. Оба государства приняли решение о вступлении в Альянс под давлением США и пренебрегли собственными интересами, объяснил Светов каналу «360».
По его словам, Швеция по указке Вашингтона нарушила нейтралитет, которого придерживалась 200 лет. А Финляндия несет колоссальные убытки после падения потока туристов из России.
«Зато теперь будут членами НАТО — им приказали», — указал политолог.
Вступление новых членов в НАТО обязательно состоится, несмотря на заявления Анкары в обратном после антиисламских акций в Стокгольме и Гааге, уверен журналист. Поэтому Россия должна быть готова обеспечить свою безопасность перед новой угрозой со стороны Запада.