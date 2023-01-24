Политолог Светов: Финляндия и Швеция вступят в НАТО вопреки собственным интересам

Вступление новых членов в НАТО обязательно состоится, несмотря на заявления Анкары в обратном после антиисламских акций в Стокгольме и Гааге, уверен журналист. Поэтому Россия должна быть готова обеспечить свою безопасность перед новой угрозой со стороны Запада.